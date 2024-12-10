Пребывание на больничном: кто может получить полную зарплату

Если человек оформил больничный, то он может получить финансовые выплаты несмотря на отсутствие на работе. Некоторые украинцы могут даже претендовать на выплаты в размере 100%.

Кто получит 100% зарплаты на больничном

В частности, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 50%, 60%, 70% и 100% средней заработной платы, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Она предоставляется независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа таким лицам:

людям, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или опекуну, ухаживающих за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;

донорам, которые имеют право на льготу.

Обратите внимание! В других случаях больничный в размере 100% оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.

Кто еще может получить максимальные выплаты на больничном

Работникам или гиг-специалистам резидента Дія Сити, которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа. Их выплаты предоставляются в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.

Также в размере 100% средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности вследствие:

несчастного случая на производстве; профессионального заболевания.

Обратите внимание! Кроме того, предоставляется пособие по беременности и родам.