Работников надо удержать: как вырастут зарплаты в 2026 году
- В 2026 году три из четырех компаний планируют повышение зарплат, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов.
- 28% компаний планируют рост зарплат на 11 – 15%, однако 6% вообще не хотят повышать выплаты.
Рынок труда в Украине переживает трудные времена, в частности из-за дефицита кадров и выезда молодежи 18 – 22 лет за границу. Из-за этого растет давление на зарплаты, поэтому работодатели будут вынуждены их поднять.
Что будет с зарплатами в компаниях?
В 2026 году давление на зарплаты будет расти из-за войны и миграции, пишет 24 Канал.
Подробнее Меньше молодежи – выше зарплаты: как выезд украинцев 18 – 22 лет меняет рынок труда и усиливает кадровый кризис
По оценкам, три из четырех компаний планируют повышать зарплаты, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов,
– объясняют в Ассоциации работодателей.
В то же время на рынке больше всего не хватает рабочих, технических специалистов и узкопрофильных кадров. Поэтому кандидаты могут рассчитывать на более высокие зарплаты, особенно в начале карьеры.
На сколько процентов повысят зарплаты?
Как сообщила Европейская бизнес ассоциация (EBA), 94% опрошенных компании поставили себе цель увеличить уровень заработной платы в 2026 году.
Среди этих компаний:
- 28% компаний планируют рост на 11 – 15%,
- 23% компаний – на 5 – 10%,
- а 10% компаний – на 16 – 20%,
- 6% компаний вообще не планируют повышать заработные платы в 2026 году.
Если сравнить повышение зарплат в 2025 году, то 96% компаний сообщили, что повысили заработные платы, основном на 11 – 20% или до 10%.
Также ожидается увеличение бюджетов на обучение и развитие персонала, выход на новые рынки и поиск партнеров, смена руководства/открытие новых региональных представительств, сокращение расходов на обучение или закрытие представительств.
Что известно о рынке труда в Украине?
Одна из отраслей Украины, строительная, сталкивается с дефицитом кадров, который испытывают 70% компаний, с нехваткой квалифицированных специалистов на объектах от 40% до 70%. Работников этой отрасли не заменит искусственный интеллект.
Украина занимает 7-е место в глобальном рейтинге "оттока мозгов" с индексом 8,4 по 10-балльной системе. Индекс учитывает количество квалифицированных граждан, которые эмигрируют из стран с низким и ниже среднего уровнем доходов в страны с высокими доходами.
46% компаний отметили, что отток молодых специалистов в возрасте 18 – 22 лет имел определенное или значительное влияние на их деятельность, а 42% не почувствовали влияния. Дефицит кадров на рынке труда испытывают 74% компаний, особенно в рабочих и технических специальностях.