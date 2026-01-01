Працівників треба утримати: як зростуть зарплати у 2026 році

Ринок праці в Україні переживає скрутні часи, зокрема через дефіцит кадрів та виїзд молоді 18 – 22 років за кордон. Через це росте тиск на зарплати, тому роботодавці будуть змушені їх підняти.

Що буде із зарплатами в компаніях?

У 2026 році тиск на зарплати зростатиме через війну та міграцію, пише 24 Канал.

Детальніше Менше молоді – вищі зарплати: як виїзд українців 18 – 22 років змінює ринок праці й підсилює кадрову кризу

За оцінками, три з чотирьох компаній планують підвищувати зарплати, щоб утримати працівників і залучити нових фахівців,

– пояснюють в Асоціації роботодавців.

Водночас на ринку найбільше бракує робітників, технічних спеціалістів і вузькопрофільних кадрів. Через це кандидати можуть розраховувати на вищі зарплати, особливо на початку кар'єри.

На скільки відсотків підвищать зарплати?

Як повідомила Європейська бізнес асоціація (EBA), 94% опитаних компанії поставили собі за мету збільшити рівень заробітної плати у 2026 році.

Серед цих компаній:

28% компаній планують зростання на 11 – 15%,

23% компаній – на 5 – 10%,

а 10% компаній – на 16 – 20%,

6% компаній взагалі не планують підвищувати заробітні плати у 2026 році.

Якщо порівняти підвищення зарплат у 2025 році, то 96% компаній повідомили, що підвищили заробітні плати, здебільшого на 11 – 20% або ж до 10%.

Також очікується збільшення бюджетів на навчання та розвиток персоналу, вихід на нові ринки та пошук партнерів, зміна керівництва/відкриття нових регіональних представництв, скорочення витрат на навчання чи закриття представництв.

