Готовы платить на 50 – 80 % больше: у представителей каких профессий зарплата выросла больше всего за год
Статистика показывает, что зарплаты на рынке труда в Украине растут из года в год. Наиболее активный рост заработной платы отмечается в ряде профессий, связанных с современными технологиями и строительством.
Зарплаты каких специалистов выросли больше всего за последний год
Самый стремительный рост зарплат наблюдается у специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые ведет сервис Work.ua на основе указанных в вакансиях уровней оплаты.
Рынок труда в Украине переживает сложные времена из-за нехватки квалифицированных кадров, поэтому работодатели повышают зарплаты, чтобы удержать имеющихся и привлечь новых сотрудников. Наибольший рост обещанной оплаты труда за год наблюдается на следующих должностях:
- специалист по ИИ – 45 тысяч гривен (+84%);
- технолог на мебельном производстве – 55 тысяч гривен (+69%);
- кровельщик – 50 тысяч гривен (+67%);
- преподаватель программирования – 20 тысяч гривен (+60%);
- каменщик – 60 тысяч гривен (+60%);
- плиточник – 60 тысяч гривен (+60%);
- зоотехник – 37,5 тысячи гривен (+53%);
- автор студенческих работ – 30 тысяч гривен (+50%);
- аналитик 1C – 45 тысяч гривен (+50%);
- бизнес-аналитик – 75 тысяч гривен (+50%);
- инженер-строитель – 45 тысяч гривен (+50%);
- кузовщик – 37,5 тысячи гривен (+50%).
О существенном росте заявленных в вакансиях зарплат (на 40–50%) можно говорить и в отношении должностей социального работника, сценариста, шлифовщика, инструктора автошколы, инвестиционного аналитика.
Отметим, что сервис не может гарантировать точность и достоверность указанной зарплаты в каждой вакансии. Как пояснила в комментарии 24 Канала директор по коммуникациям и партнерствам Work.ua Леся Примакова, иногда работодатели могут указывать зарплату с налогами или без них, а порой даже неверные данные. Однако общая информация совпадает с исследованиями НБУ и другими источниками, подчеркнула представительница сервиса.
Какова средняя зарплата в Украине
По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата по Украине составляет более 30 961 гривны (по итогам мая). Это на 1,5% больше по сравнению с апрелем.
На Work.ua средняя заработная плата составляет 30 тысяч гривен. Такую медиану рассчитали по данным почти 200 тысяч вакансий, размещенных за последние три месяца. За последний год этот показатель вырос на 20%.