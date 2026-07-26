Готовы платить на 50 – 80 % больше: у представителей каких профессий зарплата выросла больше всего за год

Статистика показывает, что зарплаты на рынке труда в Украине растут из года в год. Наиболее активный рост заработной платы отмечается в ряде профессий, связанных с современными технологиями и строительством.

Зарплаты каких специалистов выросли больше всего за последний год

Самый стремительный рост зарплат наблюдается у специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые ведет сервис Work.ua на основе указанных в вакансиях уровней оплаты.

Рынок труда в Украине переживает сложные времена из-за нехватки квалифицированных кадров, поэтому работодатели повышают зарплаты, чтобы удержать имеющихся и привлечь новых сотрудников. Наибольший рост обещанной оплаты труда за год наблюдается на следующих должностях:

специалист по ИИ – 45 тысяч гривен (+84%);

технолог на мебельном производстве – 55 тысяч гривен (+69%);

кровельщик – 50 тысяч гривен (+67%);

преподаватель программирования – 20 тысяч гривен (+60%);

каменщик – 60 тысяч гривен (+60%);

плиточник – 60 тысяч гривен (+60%);

зоотехник – 37,5 тысячи гривен (+53%);

автор студенческих работ – 30 тысяч гривен (+50%);

аналитик 1C – 45 тысяч гривен (+50%);

бизнес-аналитик – 75 тысяч гривен (+50%);

инженер-строитель – 45 тысяч гривен (+50%);

кузовщик – 37,5 тысячи гривен (+50%).

О существенном росте заявленных в вакансиях зарплат (на 40–50%) можно говорить и в отношении должностей социального работника, сценариста, шлифовщика, инструктора автошколы, инвестиционного аналитика.

Отметим, что сервис не может гарантировать точность и достоверность указанной зарплаты в каждой вакансии. Как пояснила в комментарии 24 Канала директор по коммуникациям и партнерствам Work.ua Леся Примакова, иногда работодатели могут указывать зарплату с налогами или без них, а порой даже неверные данные. Однако общая информация совпадает с исследованиями НБУ и другими источниками, подчеркнула представительница сервиса.

Какова средняя зарплата в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата по Украине составляет более 30 961 гривны (по итогам мая). Это на 1,5% больше по сравнению с апрелем.

На Work.ua средняя заработная плата составляет 30 тысяч гривен. Такую медиану рассчитали по данным почти 200 тысяч вакансий, размещенных за последние три месяца. За последний год этот показатель вырос на 20%.