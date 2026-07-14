Зарплаты взлетели до 7 тысяч долларов: кто сейчас получает такие деньги в Украине

Украинский IT-рынок продолжает демонстрировать рост зарплат. По итогам июня 2026 года медианная зарплата разработчиков выросла до 3 500 долларов, а самые высокооплачиваемые специалисты зарабатывают более 7 тысяч долларов в месяц.

Зарплаты в IT-сфере умеренно выросли

За последний год повышение зарплаты получили более половины опрошенных разработчиков. Об этом свидетельствует исследование DOU, в котором приняли участие 4 522 украинских IT-специалиста.

Известно, что у 31% специалистов зарплату пересмотрели в течение последних шести месяцев, а больше всего повышений получили специалисты с опытом работы от одного года. Вместе с тем примерно каждый четвертый программист сообщил, что его зарплата не изменилась.

Аналитики также обратили внимание на зависимость доходов от профессионального опыта. До девяти лет стажа зарплаты растут быстрее всего. В частности:

около 8 лет опыта – медианная зарплата составляет примерно 4 200 долларов;

после 9 лет – уже около 5 000 долларов.

После этого темпы роста заметно замедляются, и даже специалисты с 15–20 годами опыта в среднем получают примерно те же 5 тысяч долларов.

Где программистам платят больше всего

Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы сразу в трех городах Украины:

Киев – 3 900 долларов;

Тернополь – 3 900 долларов;

Черкассы – 3 900 долларов.

Почти не отстает Львов с медианной зарплатой 3 800 долларов. Зато самые низкие показатели среди больших городов зафиксированы в:

Николаеве – 2 100 долларов;

Сумах – 2 250 долларов;

Полтаве – около 2 400 долларов.

Уровень дохода в значительной степени зависит и от типа компании. Наиболее выгодными для опытных разработчиков остаются продуктовые и аутстаффинговые компании. Там медианные зарплаты составляют:

Senior в продуктовых компаниях – 4 800 долларов; Senior в аутстаффинге – 4 650 долларов; Middle в аутстаффинге – 2 700 долларов; Junior в продуктовых компаниях – около 1 200 долларов.

В то же время в стартапах зарплаты опытных специалистов несколько сократились – примерно на 400 долларов.

К слову, после длительного периода стагнации начали расти доходы младших специалистов. Зарплаты стажеров выросли на 100 долларов, а джуниоров – на 90 долларов, вернувшись к уровню 2022–2023 годов.

Наибольшее повышение получили специалисты направления Embedded, где доходы выросли сразу на 200 долларов.

Кто зарабатывает более 7 тысяч долларов

Самые высокие зарплаты традиционно получают наиболее опытные технические специалисты. Лидерами стали:

Staff Software Engineer – 7 130 долларов;

System Architect – 7 000 долларов.

Далее в рейтинге – Principal Software Engineer с 5 925 долларов (минус 408 долларов за полгода). Если же анализировать не медианные, а максимальные доходы, суммы становятся еще выше.

Так, наиболее высокооплачиваемые System Architect могут получать до 8 375 долларов, Staff Software Engineer и Principal Software Engineer – около 8 000 долларов, а Technical Lead, Team Lead и Senior Software Engineer – от 5 600 до 7 100 долларов.

К слову, на украинском рынке труда растет количество наемных работников. Однако работодатели продолжают испытывать нехватку кадров. Наибольший дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих и врачей. Кроме того, среди работников торговли и ресторанного бизнеса.

Как объясняют в Госслужбе занятости, причина этого заключается в структурной безработице, когда вакансии есть, но соискателям не хватает необходимых навыков.