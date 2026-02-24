Почти половина компаний не верит в завершение войны в 2026 году: сколько они потеряли

СМИ и некоторые эксперты предсказывали завершение войны в 2026 году, однако украинский бизнес в большинстве не верит в такое развитие событий. Часть компания даже может покинуть украинский рынок, если боевые действия продлятся достаточно долго.

Что бизнес думает о завершении войны в Украине?

В начале 2026 года 76% опрошенных компаний работают в полном объеме, тогда как 24% – с определенными ограничениями, пишет ЕБА.

Почти половина из них, а именно 47% не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а 29% не могут ответить на этот вопрос. Стало известно, останутся ли компании в Украине при таком развитии событий:

Три четверти, а именно 76% членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работать в Украине, независимо от того, завершится ли война в этом году.

Еще 14% пока не имеют однозначного ответа.

10% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

Какие потери бизнеса от войны?

Потери бизнеса в результате войны растут. На начало 2026 года известно о таких убытках:

19% компаний – потери до 1 миллиона долларов;

25% компаний – потери 1 – 10 миллионов долларов;

20% компаний – потери более 10 миллионов долларов.

В то же время 11% компаний не понесли потерь, тогда как четверть респондентов пока не могут их точно оценить.

Убытки украинского бизнеса