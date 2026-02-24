Почти половина компаний не верит в завершение войны в 2026 году: сколько они потеряли
- Почти половина компаний (47%) не ожидают завершения войны в 2026 году, тогда как 76% планируют продолжить работать в Украине независимо от войны.
- Потери бизнеса из-за войны растут: 20% компаний потеряли более 10 миллионов долларов.
СМИ и некоторые эксперты предсказывали завершение войны в 2026 году, однако украинский бизнес в большинстве не верит в такое развитие событий. Часть компания даже может покинуть украинский рынок, если боевые действия продлятся достаточно долго.
Что бизнес думает о завершении войны в Украине?
В начале 2026 года 76% опрошенных компаний работают в полном объеме, тогда как 24% – с определенными ограничениями, пишет ЕБА.
Почти половина из них, а именно 47% не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а 29% не могут ответить на этот вопрос. Стало известно, останутся ли компании в Украине при таком развитии событий:
- Три четверти, а именно 76% членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работать в Украине, независимо от того, завершится ли война в этом году.
- Еще 14% пока не имеют однозначного ответа.
- 10% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.
Какие потери бизнеса от войны?
Потери бизнеса в результате войны растут. На начало 2026 года известно о таких убытках:
- 19% компаний – потери до 1 миллиона долларов;
- 25% компаний – потери 1 – 10 миллионов долларов;
- 20% компаний – потери более 10 миллионов долларов.
В то же время 11% компаний не понесли потерь, тогда как четверть респондентов пока не могут их точно оценить.
Убытки украинского бизнеса
За более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов "Новой почты". Стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий в 2025 году, составила 379 миллионов гривен.
С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены 8 торговых центров "Эпицентра". Таким образом, по состоянию на весну 2025 года, сумма общих убытков компании в результате полномасштабной войны, составила более 1 миллиарда долларов.
Укрпочта потеряла более 60 миллионов долларов активов из-за разрушенных отделений, автомобилей и другой инфраструктуры, а также более 45 работников.