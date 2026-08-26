8 миллиардов долларов за Żabka: крупнейшую сеть магазинов Польши могут продать

В Польше началась продажа одной из крупнейших торговых сетей страны. Канадская компания Alimentation Couche-Tard объявила о тендерном предложении, которое может полностью изменить структуру собственности Żabka Group.

Что известно о продаже польской сети супермаркетов

Покупатель готов приобрести 1 миллиард акций, то есть 100% компании Żabka, по цене 32 злотых за акцию. Общая стоимость потенциальной сделки составляет около 8,7 миллиардов долларов, пишет PAP Biznes.

Покупателем в рамках тендерного предложения выступит польская "дочка" Alimentation Couche-Tard – Circle K Polska. Прием заявок на продажу акций начнется 27 августа и продлится до 25 сентября 2026 года.

В настоящее время канадская компания не владеет акциями Żabka Group. В то же время Couche-Tard уже договорилась с большими акционерами и руководством сети о продаже их пакетов акций. Речь идет о 57,245% акций. То есть еще до завершения тендера покупатель уже фактически обеспечил себе контрольный пакет.

Канадцы хотят приобрести все 100%

Планы Couche-Tard не ограничиваются получением контрольного пакета. Компания намерена установить полный контроль над Żabka Group:

если после предложения Couche-Tard получит не менее 95% голосов на общем собрании акционеров, она планирует провести принудительный выкуп акций у миноритарных владельцев.

После этого компания сможет провести делистинг Żabka с биржи.

Для Alimentation Couche-Tard это может стать крупнейшим приобретением в истории. Одновременно сделка обеспечит канадской группе значительно более сильное присутствие в Центральной и Восточной Европе.

Заявитель намерен реализовывать долгосрочную стратегию, что предусматривает сотрудничество между группой компаний заявителя и компанией, в частности, путем обмена передовым опытом, знаниями, а также обеспечения контроля и поддержки при принятии стратегических решений в рамках, допускаемых действующим законодательством,

– говорится в биржевом сообщении.

То есть новый владелец рассчитывает не только получить контроль над сетью, но и интегрировать ее опыт в собственную международную систему.

Что получит покупатель

Żabka – масштабный торговый бизнес, представленный не только в Польше, но и в Румынии. Сеть была основана в 1998 году и в настоящее время управляет более чем 13 000 магазинами.

Ежедневно ее магазины обслуживают около 4,3 миллиона покупателей, а цифровыми сервисами сети пользуются 11,7 миллиона человек.

Украинцы в большинстве своем управляют магазинами Żabka в Польше: что известно

Украинцы в Польше все чаще возглавляют польский бизнес. Например, примерно 1 100 беженцев уже управляют продуктовыми магазинами популярной сети Żabka.

Фактически это означает, что каждый десятый магазин этой сети в Польше работает под руководством украинца. Украинцы уже стали второй по численности группой партнеров в этой сети после самих поляков. И это не случайно – они активно вступают в бизнес и постепенно занимают свою нишу в польской экономике.

Сама сеть тоже растет: на конец 2025 года она насчитывала более 12 тысяч магазинов и ежегодно открывает еще тысячи новых точек. Многие из них работают именно по франшизе.