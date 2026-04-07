Почему украинцы в большинстве руководят магазинами Żabka в Польше?
Только за год руководящие должности в сети заняли почти 600 украинских франчайзи, пишет OBOZ.
Фактически это означает, что каждый десятый магазин этой сети в Польше работает под руководством украинца. Украинцы уже стали второй по количеству группой партнеров в этой сети после самих поляков. И это не случайность – они активно заходят в бизнес и постепенно занимают свою нишу в польской экономике.
Сама сеть тоже растет: на конец 2025 года она имела более 12 тысяч магазинов, и ежегодно открывает еще тысячи новых точек. Многие из них работают именно по франшизе.
Большинство из этих предпринимателей – не новички, которые только приехали, а люди, которые уже давно живут в Польше:
- 44% проживают в стране от 7 до 10 лет;
- 32% – от 4 до 6 лет;
- только около 15% находятся в Польше менее трех лет.
Часто они имели опыт бизнеса еще в Украине – руководили магазинами или работали в торговле. Поэтому франшиза стала для них логическим продолжением. Франчайзинг Żabka привлекает предпринимателей несколькими факторами:
- не нужно стартовать с нуля;
- есть поддержка от компании;
- понятная модель работы;
- стабильный спрос – формат "магазин у дома" всегда актуален.
К слову, только за 2025 год украинцы открыли в Польше около 33 тысяч компаний. Это примерно 10% от всех новых бизнесов в стране.
Как украинцы влияют на ВВП Польши и других стран Европы?
Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.
По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:
- в Польше – 900 тысяч украинцев;
- в Германии – 295 тысяч;
- в Чехии – около 390 тысяч.
Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.
О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:
- в ВВП Польши – 2,7%;
- Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;
- Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.
Что надо знать о трудоустройстве в Польше?
Польша подготовила проект постановления для упрощения трудоустройства иностранцев в дефицитных профессиях, таких как инженеры, врачи, медсестры, программисты и водители. На конец 2025 года в Польше легально работало около 1,29 миллиона иностранцев, из которых 857 тысяч были гражданами Украины.
Украинцы, которые работают в Польше, должны оформлять декларации на поручение работы. Это нововведение заработает уже с марта 2026 года. Незаконное поручение работы может привести к штрафам от 3 до 50 тысяч злотых за работника и запрета компании нанимать иностранцев.
С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Польше выросла до 4 806 злотых брутто, что составляет примерно 3 600 злотых нетто.
Повышение зарплаты может иметь положительное влияние на украинцев, но высокие расходы на жизнь в Польше могут уменьшить реальную выгоду.