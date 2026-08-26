Що відомо про продаж польської мережі супермаркетів

Покупець готовий придбати 1 мільярд акцій, тобто 100% компанії Żabka, за ціною 32 злотих за акцію. Загальна вартість потенційної угоди становить близько 8,7 мільярдів доларів, пише PAP Biznes.

Покупцем у межах тендерної пропозиції виступить польська "дочка" Alimentation Couche-Tard – Circle K Polska. Прийом заявок на продаж акцій розпочнеться 27 серпня і триватиме до 25 вересня 2026 року.

Наразі канадська компанія не володіє акціями Żabka Group. Водночас Couche-Tard уже домовилася з великими акціонерами та менеджментом мережі про продаж їхніх пакетів. Йдеться про 57,245% акцій. Тобто ще до завершення тендеру покупець уже фактично забезпечив собі контрольний пакет.

Канадці хочуть забрати всі 100%

Плани Couche-Tard не обмежуються отриманням контрольного пакета. Компанія має намір встановити повний контроль над Żabka Group:

Якщо після пропозиції Couche-Tard отримає щонайменше 95% голосів на загальних зборах акціонерів, вона планує провести примусовий викуп акцій у міноритарних власників.

Після цього компанія зможе провести делістинг Żabka з біржі.

Для Alimentation Couche-Tard це може стати найбільшим придбанням в історії. Одночасно угода забезпечить канадській групі значно сильнішу присутність у Центральній та Східній Європі.

Заявник має намір реалізовувати довгострокову стратегію, що передбачає співпрацю між групою компаній заявника та компанією, зокрема шляхом обміну найкращими практиками, знаннями, а також забезпечення нагляду та підтримки під час ухвалення стратегічних рішень у межах, дозволених чинним законодавством,

– йдеться в біржовому повідомленні.

Тобто новий власник розраховує не лише отримати контроль над мережею, а й інтегрувати її досвід у власну міжнародну систему.

Що отримає покупець

Żabka – масштабний торговельний бізнес із присутністю не лише в Польщі, а й у Румунії. Мережа була заснована у 1998 році й нині керує понад 13 000 магазинами.

Щодня її магазини обслуговують близько 4,3 мільйони покупців, а цифровими сервісами мережі користуються 11,7 мільйонів людей.

Українці в більшості керують магазинами Żabka в Польщі: що відомо

Українці в Польщі усе частіше очолюють польський бізнес. До прикладу, приблизно 1 100 біженців уже керують продуктовими магазинами популярної мережі Żabka.

Фактично це означає, що кожен десятий магазин цієї мережі в Польщі працює під керівництвом українця. Українці вже стали другою за кількістю групою партнерів у цій мережі після самих поляків. І це не випадковість – вони активно заходять у бізнес і поступово займають свою нішу в польській економіці.

Сама мережа теж росте: на кінець 2025 року вона мала понад 12 тисяч магазинів, і щороку відкриває ще тисячі нових точок. Багато з них працюють саме за франшизою.