Во время "желтой" тревоги бизнес будет работать по новым правилам: что изменится

Правительство готовит изменения в правила работы предприятий во время воздушной тревоги "желтого" уровня. Власти хотят предоставить бизнесу больше времени на выполнение требований безопасности, не допуская при этом остановки экономической деятельности.

Какие изменения предлагаются для бизнеса

Правительство решило продлить действие постановления о новой системе тревог, поскольку остановка предприятий может негативно повлиять на экономику и жизнедеятельность страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В то же время проверка выполнения предыдущих требований показала, что значительная часть бизнеса так и не приступила к обустройству безопасных помещений. Поэтому правительство предлагает пересмотреть условия выполнения требований, в частности:

Предоставить предпринимателям больше времени на обустройство укрытий. Это может быть самое простое безопасное помещение или мобильное укрытие. Также предприятия должны информировать людей о расположении и доступе к ближайшему подземному укрытию. Определять требования с учетом количества людей. Условия обустройства укрытий будут зависеть от того, сколько работников и посетителей одновременно находятся на объекте. Подробности должны сообщить Минэкономики и МВД. Разрешить пользоваться укрытиями за пределами предприятия. Собственное укрытие на территории объекта не будет обязательным, если рядом имеется доступное укрытие достаточной вместимости. При этом люди должны знать, где оно расположено.

До 4 марта военные администрации должны собрать информацию о том, как предприятия выполняют новые требования. На основе этих данных правительство будет определять дальнейшие шаги.

К слову, воздушные тревоги уже приводят к значительным простоям торговых центров. В сентябре 2026 года доля времени, в течение которого ТЦ были вынуждены приостанавливать работу из-за тревог, достигла 30,8%. Это стало новым антирекордом для отрасли.

За весь период полномасштабной войны торговые центры в среднем по Украине потеряли из-за воздушных тревог:

176,5 рабочего дня – с начала полномасштабного вторжения;

9,6 рабочего дня – только в сентябре 2026 года.

Таким образом, разделение воздушных тревог по уровням не устранило проблему вынужденных остановок для торговой отрасли. Для бизнеса пересмотр правил может стать способом совместить требования безопасности с возможностью продолжать работу.