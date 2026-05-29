"Живчик" обновил дизайн упаковки: что изменилось и как реагируют украинцы
Бренд "Живчик" изменился, потому что "вырос" – производители обновили форму бутылки и дизайн этикетки. Реакции пользователей на обновление разные, от воспоминаний детства до негативных сравнений.
Как изменили "Живчик"
О том, что обновила компания, говорится в сообщении на официальной странице бренда в Threads.
Смотрите также Изоляция усиливается: впервые ни один иностранный бренд не зашел в Россию
В компании заявили, что бренд "вырос и изменился". Теперь тот же вкус в обновленной упаковке.
Новая упаковка "Живчика" / Фото из соцсетей бренда
Изменили саму бутылку – ее форму. В частности обновления коснулись этикетки. Ранее она закрывала почти всю плоскость. В частности была более яркой. А сейчас вариант дизайна сдержанный.
В компании призывают пользователей фотографировать новый "Живчик". А лучшие кадры обещают не оставить без подарков.
Комментарии среди пользователей разные. Кто-то шутит и вспоминает вкус детства.
Живчик – это детство, ностальгия, буйство цветов, обязательные зеленые элементы на бутылке как память о временах когда трава была зеленее,
– написал один из пользователей.
Но большинство комментариев о том, чтобы вернули предыдущий дизайн:
- "верните эту легенду";
- "верните как было".
Случаются также негативные отзывы: "теперь похоже на бутылку масла" или "ужас".
Напомним, что "Живчик" появился еще в 1999 году от производителя "Оболонь". Бренд стал легендарным напитком украинцев. А несколько последних лет продолжается ребрендинг. Производитель запустил новые линейки вкусов. В частности коллаборацию с monobank, когда выпустили лимитированные линейки напитка с добавлением экстрактов валерианы и лаванды.
Идея создать "Живчик" появилась, когда на рынке большинство напитков были иностранными (Coca-Cola и Pepsi преобладали). Основатель корпорации "Оболонь" решил создать украинский продукт – безалкогольный сладкий напиток, который будет более понятным для украинцев.