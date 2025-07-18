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18 липня, 13:03
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Зруйноване ще одне відділення: чи працює "Нова пошта" у Слов'янську зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Відділення "Нової пошти" №9 у Слов'янську пошкоджено через атаку шахедами, здійснену росіянами в ніч на 18 липня.
  • Ніхто зі співробітників не постраждав, відділення працює в обмеженому режимі.

Пошкоджено відділення "Нової пошти" №9 у Слов'янську. Будівля сильно постраждала. Причиною руйнування стала атака шахедами, яку здійснили росіяни.

Що відомо про атаку на "Нову пошту"?

Атака сталася в ніч на 18 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вадима Ляха.

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Вадим Лях

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації

Вночі місто вчергове було атаковане ворожими БПЛА типу "шахед". 4 одиниці. Влучання по вулиці Поштовій, на території підприємства "Нова пошта". Пошкоджені прилеглі приватні будинки.

Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що наразі ситуація така:

  • зі співробітників ніхто не постраждав;
  • відділення працює в обмеженому режимі (здійснюється лише видача, клієнтам закрито доступ до приміщення);
  • усі посилки цілі;
  • посилки, що їхали, будуть переспрямовані до  відділення №1.

Триває розбір завалів. Уже розпочалися роботи з укріплення конструкції.

Зауважте!  "Нова пошта" готується відновити роботу найближчим часом у приміщення поруч.