Ryanair повідомив про новий рекорд – у серпні компанія перевезла десятки мільйонів людей

Найбільший лоукостер Європи похизувався черговим досягненням. Пасажиропотік компанії у серпні сягнув нового рекорду.

Серпень – пора відпусток та "гаряча" пора для перевізників. Деяким бізнесам у цей період вдається ставити просто неймовірні рекорди.

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Особливо успішним минулий місяць став для ірландського лоукостера Ryanair. Компанії вдалося перевезти майже 19 мільйонів пасажирів – це новий рекорд.

Минулого року показник був нижчим – 16, 9 мільйонів пасажирів. Серпень 2021-го був ще менш продуктивним – 14, 9 мільйонів.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Цікаво, що лише в серпні компанія встановила рекорд у 18,7 мільйона пасажирів. Протриматися йому вдалося недовго, і тепер менеджерам компанії доведеться подумати, як перетворити цю зміну показників на традицію.

Представники лоукостера вірять, що нову рекордну планку вдасться подолати, а в новому фінансовому році пасажиропотік повинен зрости ще більше.