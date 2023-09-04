Август – пора отпусков и "горячая" пора для перевозчиков. Некоторым бизнесам в этот период удается ставить просто невероятные рекорды.

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Особенно успешным прошлый месяц стал для ирландского лоукостера Ryanair. Компании удалось перевезти около 19 миллионов пассажиров – это новый рекорд.

В прошлом году показатель был ниже – 16,9 миллионов пассажиров. Август 2021-го был еще менее продуктивным – 14,9 миллиона.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Интересно, что только в августе компания установила рекорд в 18,7 миллионов пассажиров. Продержаться ему удалось недолго, и теперь менеджерам компании придется подумать, как превратить это изменение показателей в традицию.

Представители лоукостера верят, что новую рекордную планку удастся преодолеть, а в новом финансовом году пассажиропоток должен подняться еще больше.