Серпень – пора відпусток та "гаряча" пора для перевізників. Деяким бізнесам у цей період вдається ставити просто неймовірні рекорди.
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Особливо успішним минулий місяць став для ірландського лоукостера Ryanair. Компанії вдалося перевезти майже 19 мільйонів пасажирів – це новий рекорд.
Минулого року показник був нижчим – 16, 9 мільйонів пасажирів. Серпень 2021-го був ще менш продуктивним – 14, 9 мільйонів.
Цікаво, що лише в серпні компанія встановила рекорд у 18,7 мільйона пасажирів. Протриматися йому вдалося недовго, і тепер менеджерам компанії доведеться подумати, як перетворити цю зміну показників на традицію.
Представники лоукостера вірять, що нову рекордну планку вдасться подолати, а в новому фінансовому році пасажиропотік повинен зрости ще більше.