Ryanair через суд вимагає у пасажира 15 000 євро компенсації за зірваний рейс
Найбільший європейський лоукостер Ryanair судиться із пасажиром, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад 15 000 євро.
Дії пасажира зірвали рейс
Позов подано до Окружного суду Ірландії, розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії.
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В релізі пояснено, що пасажир, проти якого подано позов, зірвав рейс FR7124 з Дубліна до Лансароті 9 квітня минулого року.
"Через його неадекватну поведінку рейс був перенаправлений до Порту, де його було затримано на ніч", – ідеться у повідомлені.
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Дії пасажира призвели до того, що 160 пасажирів "зіткнулися з непотрібними перешкодами, а також втратили цілий день своєї відпустки".
Представник Ryanair висловив несхвалення щодо цієї ситуації, яка була спричинена діями одного недисциплінованого пасажира, заявивши: "Неприйнятно, що пасажири, багато з яких подорожують з сім'єю або друзями, щоб насолодитися своєю відпусткою, страждають від непотрібних збоїв і втрачають час відпустки.