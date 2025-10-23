Росіяни повністю зруйнували новий салон краси Backstage

Унаслідок російської атаки в ніч проти 23 жовтня пошкоджено салон краси Backstage на Подолі в Києві. Заклад лише нещодавно відкрився після ремонту, однак тепер зазнав серйозних руйнувань.

Руйнування серйозні?

Про це повідомили представники мережі у Instagram. За їхніми словами, усі працівники залишилися неушкодженими, передає 24 Канал.

Після атаки команда салону самостійно приїхала на місце, щоб урятувати все, що можливо – косметику, інструменти та обладнання.

Салон повністю зруйновано / Фото з інстаграму Backstage

"Адміністратори, майстри, асистенти – незалежно від посади намагалися допомогти. І ми це дуже цінуємо", – зазначили у Backstage.

Руйнування салону краси Backstage унаслідок атаки росіян: відео

Попри руйнування, у компанії запевнили, що продовжать роботу і планують відбудувати салон на Подолі.

"Backstage – це не стіни. Це люди", – наголосили в команді.

Наслідки атаки для Подолу

У Подільському районі Києва нічна російська атака пошкодила кілька об'єктів. Серед них – бізнес-центр "Доміно", власне, де і розташований салон краси. Зауважимо, що цей бізнес-центр потрапив під обстріл уже вдруге. Так, у липні 2024 року в будівлі сталася пожежа, тоді загинули семеро людей.

Під час сьогоднішньої атаки постраждали:

Шоурум бренду Etnodim – пошкоджені фасад, вікна та частина інтер’єру.

Салон краси Backstage Podil – вибито вікна та пошкоджено обладнання, проте працівники залишилися неушкодженими.

Книгарня "Плекай" – пошкоджені приміщення, робота закладу триває у звичайному режимі.

Велика хоральна синагога – вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та вітражі, створені під час реставрації 25 років тому.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнав бізнес-центр "Доміно" / Фото з фейсбуку Томіленка Сергія

Зауважимо, що внаслідок атаки на Київ 23 жовтня 7 людей постраждали, 5 із них медики госпіталізували.