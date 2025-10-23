Росіяни повністю зруйнували новий салон краси Backstage
- Російська атака зруйнувала новий салон краси Backstage на Подолі в Києві, який нещодавно відкрився після ремонту.
- Усі працівники залишилися неушкодженими, і компанія планує відбудувати салон та продовжити роботу.
Унаслідок російської атаки в ніч проти 23 жовтня пошкоджено салон краси Backstage на Подолі в Києві. Заклад лише нещодавно відкрився після ремонту, однак тепер зазнав серйозних руйнувань.
Руйнування серйозні?
Про це повідомили представники мережі у Instagram. За їхніми словами, усі працівники залишилися неушкодженими, передає 24 Канал.
Після атаки команда салону самостійно приїхала на місце, щоб урятувати все, що можливо – косметику, інструменти та обладнання.
Салон повністю зруйновано / Фото з інстаграму Backstage
"Адміністратори, майстри, асистенти – незалежно від посади намагалися допомогти. І ми це дуже цінуємо", – зазначили у Backstage.
Руйнування салону краси Backstage унаслідок атаки росіян: відео
Попри руйнування, у компанії запевнили, що продовжать роботу і планують відбудувати салон на Подолі.
"Backstage – це не стіни. Це люди", – наголосили в команді.
Наслідки атаки для Подолу
У Подільському районі Києва нічна російська атака пошкодила кілька об'єктів. Серед них – бізнес-центр "Доміно", власне, де і розташований салон краси. Зауважимо, що цей бізнес-центр потрапив під обстріл уже вдруге. Так, у липні 2024 року в будівлі сталася пожежа, тоді загинули семеро людей.
Під час сьогоднішньої атаки постраждали:
Шоурум бренду Etnodim – пошкоджені фасад, вікна та частина інтер’єру.
Салон краси Backstage Podil – вибито вікна та пошкоджено обладнання, проте працівники залишилися неушкодженими.
Книгарня "Плекай" – пошкоджені приміщення, робота закладу триває у звичайному режимі.
Велика хоральна синагога – вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та вітражі, створені під час реставрації 25 років тому.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнав бізнес-центр "Доміно" / Фото з фейсбуку Томіленка Сергія
Зауважимо, що внаслідок атаки на Київ 23 жовтня 7 людей постраждали, 5 із них медики госпіталізували.