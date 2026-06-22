Вперше за 20 років: конкурент забрав у Samsung статус найдорожчої компанії

Виробник мікросхем пам’яті SK Hynix уперше обійшов Samsung Electronics за ринковою капіталізацією та став найдорожчою публічною компанією Південної Кореї. Так ШІ перевернув правила гри світових компаній.

Як ШІ допоміг посунути Samsung з лідерської таблиці

Під час торгів акції SK Hynix підскочили ще на 5,6%, що дозволило збільшити ринкову вартість компанії до понад 2 080 трильйонів вон (близько 1,35 трильйона доларів), пише Reuters.

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Відомо, що компанія зараз є домінуючим постачальником мікросхем високошвидкісної пам'яті (HBM), що використовуються в системах штучного інтелекту для таких клієнтів, як Nvidia, Google.

Водночас акції Samsung дещо просіли, через що капіталізація компанії знизилася до 2 066 трильйонів вон. Саме це дозволило SK Hynix вперше з 2000 року отримати статус найдорожчої компанії Південної Кореї.

Головною причиною стрімкого зростання SK Hynix став вибуховий попит на рішення для штучного інтелекту. За рік акції SK Hynix зросли більш ніж на 340%, зробивши компанію одним із найбільших переможців світової гонки за штучним інтелектом.

Поява налаштованої пам’яті зі штучним інтелектом докорінно змінила економіку галузі та дозволила SK Hynix утвердитися як лідер ринку,

– каже старший аналітик Meritz Securities Кім Сунву.

До тогго ж, до 2025 року SK Hynix захопила 61% світового ринку HBM, значно випереджаючи 17% Samsung та 21% Micron.

Чому Samsung почала втрачати позиції

Аналітики стверджують, що позиція Samsung як найбільшого у світі виробника DRAM також може опинитися під загрозою з боку SK Hynix:

Samsung виробляє не лише пам’ять, а й смартфони, телевізори, логічні процесори та іншу електроніку.

Проте саме вузька спеціалізація SK Hynix на пам’яті для систем штучного інтелекту дозволила їй швидше скористатися новими ринковими можливостями.

У своїй заяві Samsung заявила, що будь-який розрахунок її ринкової капіталізації повинен включати привілейовані акції. Враховуючи ці акції, вартість компанії на момент закриття ринку становила 2 246,4 трильйона вон, що формально залишає її більшою за конкурента.

Втім для інвесторів сам факт зміни лідера став важливим сигналом про те, як швидко змінюється світова напівпровідникова галузь.

До слова, нещодавно компанія Samsung втратила 58% виробництва чипів за один день. Згідно з даними, що надходять із Південної Кореї, 23 квітня відбувся масштабний мітинг, який зібрав близько 40 000 учасників.

Відсутність такої кількості персоналу на робочих місцях призвела до миттєвого та відчутного падіння обсягів виробництва. За оцінками представників профспілки, випуск продукції на високоавтоматизованих фабриках, що виготовляють модулі пам'яті, скоротився на 18,4 відсотка