Яка компанія найдорожча у світі

Часто діяльність таких корпорацій залишається "за кадром" для пересічного споживача, хоча їхні розробки можуть бути присутніми майже всюди – від смартфонів і хмарних сервісів до систем штучного інтелекту. Саме до таких компаній належить і Nvidia, про що свідчать дані аналітичної онлайн-платформи StockTitan.

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Експерти порахували ринкову капіталізацію – показник, що враховує ціну акцій та їхню загальну кількість в обігу. Саме він дає уявлення про поточний фінансовий стан компанії, її відносну вартість, а також дозволяє інвесторам оцінювати ризики.

Рейтинг очолила Nvidia – заснована у 1993 році американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в серці Кремнієвої долини. Її оцінили в близько 5 трильйонів доларів США.

Цікаво! Вартість акції NVDA коливається в межах 200 – 208 тисяч доларів США (залежно від часу та торгового майданчика).

Ще десятиліття тому Nvidia асоціювали насамперед із геймінгом, оскільки та спеціалізувалася на розробці графічних процесорів. Однак згодом її технології стали однією з основ сучасного буму ШІ.

Хто ще ввійшов до списку

Alphabet (материнська компанія Google) – близько 4,5 трильйона доларів.

(материнська компанія Google) – близько 4,5 трильйона доларів. Apple – близько 4,4 трильйона доларів.

– близько 4,4 трильйона доларів. Microsoft – близько 2,9 трильйона доларів.

А от рейтинг найбільших роботодавців серед публічних компаній очолює Walmart – американська корпорація роздрібної торгівлі. Її штат налічує близько 2,1 мільйона працівників, а ринкова капіталізація цьогоріч уже перевищила 1 трильйон доларів.