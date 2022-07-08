Через "неврожай": російський аналог McDonald's залишився без картоплі фрі

На початку повномасштабного вторгнення росіяни гордовито заявляли, що санкції на них не вплинуть, а ситуацію врятує якесь примарне імпортозаміщення. Втім вже зараз вони навіть не здатні виготовляти власну картоплю фрі.

У деяких ресторанах мережі "Вкусно и точка", яка з'явилась на базі проданих американською компанією McDonald's активів у росії, не продаватимуть картоплю фрі. Про це заявили у пресслужбі компанії 8 липня, передає 24 канал.

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Посилаються на "неврожай"

Окрім картоплі фрі, деякі заклади оновленої російської мережі не матимуть у меню й картоплі "по-селянськи". За повідомленням пресслужби "Вкусно и точка", це начебто пов'язано з тим, що 2021 рік у росії став "неврожайним" для тих сортів пасльонових, які використовують у виробництві картоплі фрі на підприємствах мережі.

Зазначається, що впродовж останніх восьми років компанія орієнтувалась буцімто на російських постачальників і закуповувала продукцію у них. Проте не минулось і без бідкання "Вкусно и точка" стосовно санкцій.

Крім того, став неможливим імпорт (продукції – ред. 24 канал) з ринків, які могли б тимчасово постачати картоплю для підприємств у росії,

– йдеться у повідомленні компанії.

До слова, у "Вкусно и точка" додали, що у повному об'ємі картопля начебто з'явиться на початку наступного врожайного сезону, тобто цієї осені. За оцінками російської мережі фастфуду, такі ж складнощі очікують і на решту гравців внутрішнього ринку.

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Нагадаємо, що "Вкусно и точка" з'явилось у росії після повного виходу з ринку мережі McDonald's, яка таким чином відреагувала на повномасштабне вторгнення країни-агресорки в Україну. Перші ресторани "Вкусно и точка" у росії почали свою роботу 12 червня.

При цьому росіяни одразу ж почали масово скаржитися на якість їжі, яку подають в аналогу McDonald's – у мережі ширять фото запліснявілих булочок для бургерів та протермінованих соусів.

Додамо, що тим часом в Україні McDonald's планує відновити свою роботу. Ймовірно, заклади знову відкриються орієнтовно у серпні – вересні цього року.

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