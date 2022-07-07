Йдеться про потужності Coca-Cola у Великій Димерці Київської області, яка опинилась під тимчасовим контролем російських окупантів ще на початку повномасштабного вторгнення росії. Про це компанія повідомила 7 липня українському виданню The Village.

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Coca-Cola відновлює виробництво в Україні

В українському представництві компанії зазначили, що іноземне підприємство "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" поступово відновлює роботу заводу у Київській області й асортимент продукції, який на ньому виробляють.

Потужності розташовані у Великій Димерці, недалеко від Броварів. Завод компанії унаслідок окупації російських військ не працював майже два місяці, а впродовж цього часу в українські магазини постачались лише залишки продукції на складах та імпортні напої компанії з інших країн.

Після деокупації Coca-Cola почала поступово відновлювати виробничі потужності. Ще у травні компанії вдалось налагодити виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite, а тепер до асортименту додалась ще й продукція під брендом Schweppes.

До слова, унаслідок окупації Великої Димерки інфраструктура заводу Coca-Cola не зазнала критичних руйнувань, проте після звільнення території виникли проблеми з постачанням сировини для виробництва напоїв.

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