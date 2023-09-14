Російським олігархам вдалося вивести з Європи 50 мільярдів доларів

Найбагатшим росіянам навіть попри санкції вдається виводити свої гроші з території ЄС. Місць для розміщення капіталу в них все менше, але обмеження працюють не у всіх випадках.

Майже одразу після початку повномасштабного вторгнення російські олігархи почали переміщувати свій капітал в ОАЕ та Казахстан. Що стосується грошей, які "зависли" в Євросоюзі через санкції, то їм вдається знаходити шляхи, які дозволяють виводити капітал з ЄС.

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Російські мільярдери виводять гроші з ЄС

Як з'ясували журналісти, підсанкційним російським мільярдерам вдалося вивезти десятки мільярдів доларів з території Європи. Йдеться про період після повномасштабного вторгення.

У Bloomberg підрахували, що загальна вартість виведених з ЄС статків російських олігархів вже становить понад 50 мільярдів доларів. Реальні суми можуть бути й більшими.

Російські олігархи дуже любили зберігати свої активи у Європі. Це дозволяло їм користуватися зручними правовими системами, отримувати дивіденди в іноземній валюті та платити низькі податки.

Оскільки США, Велика Британія та ЄС наклали дуже багато обмежень, в російського капіталу залишилося вкрай мало місць для розміщення. Найбільш активно росіяни інвестують у Казахстан та Об’єднані Арабські Емірати.