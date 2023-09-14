Сразу после начала полномасштабного вторжения российские олигархи начали перемещать свой капитал в ОАЭ и Казахстан. Что касается денег, которые "зависли" в Евросоюзе из-за санкций, то им удается находить пути, позволяющие выводить капитал из ЕС.

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Российские миллиардеры выводят деньги из ЕС

Как выяснили журналисты, подсанкционным российским миллиардерам удалось увезти десятки миллиардов долларов с территории Европы. Речь идет о периоде после полномасштабного вторжения.

В Bloomberg подсчитали, что общая стоимость выведенного из ЕС состояния российских олигархов уже составляет более 50 миллиардов долларов. Реальные суммы могут быть и больше.

Российские олигархи очень любили сохранять свои активы в Европе. Это позволяло им пользоваться удобными правовыми системами, получать дивиденды в иностранной валюте и платить низкие налоги.

Поскольку США, Великобритания и ЕС наложили огромное количество ограничений, у русского капитала осталось очень не достаточно мест для размещения. Наиболее активно россияне инвестируют в Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.