Компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), в активі якої є такі відомі бренди як Calvin Klein і Tommy Hilfiger, пішла з російського ринку. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

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Увесь свій локальний підрозділ американська корпорація передала одному з топменеджерів. Той вже перейменував компанію та збирається продовжити управління локальними точками.

PVH — велика корпорація з виробництва одягу. Володіє популярними брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co.

Така схема передбачає, що іноземний бізнес формально перестає працювати на ринку агресора, але не спалює мости та залишає собі можливість для повернення.

PVH оголосила про припинення роботи в Росії через напад окупантів на Україну ще в березні 2022 року. Вже у звіті за 2023 йдеться про те, що компанія повністю пішла з російського ринку.

Вести бізнес з окупантами = спонсорувати війну

Будь-яка діяльність на російському ринку передбачає сплату податків у бюджет окупантів, з якого вони черпають ресурси для ведення війни проти України. А податки іноземного бізнесу чималі – 20% від прибутку, плюс податок із зарплати працівників у розмірі 13%.

Завдяки тому, що велика кількість іноземного бізнесу досі працює у Росії, окупанти збільшують видатки на війну. Наприклад, у бюджеті на 2023 рік видатки на національну безпеку і силовиків виросли аж на 90%, а "оборонні" – на 40%.

Таблиця: Вереньова Дар'я, 24 Канал Джерело: Бюджет Росії за 2021 рік та 2023 рік Створено за допомогою Datawrapper