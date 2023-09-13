Компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), в активі якої є такі відомі бренди як Calvin Klein і Tommy Hilfiger, пішла з російського ринку. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.
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Увесь свій локальний підрозділ американська корпорація передала одному з топменеджерів. Той вже перейменував компанію та збирається продовжити управління локальними точками.
Така схема передбачає, що іноземний бізнес формально перестає працювати на ринку агресора, але не спалює мости та залишає собі можливість для повернення.
PVH оголосила про припинення роботи в Росії через напад окупантів на Україну ще в березні 2022 року. Вже у звіті за 2023 йдеться про те, що компанія повністю пішла з російського ринку.
Вести бізнес з окупантами = спонсорувати війну
Будь-яка діяльність на російському ринку передбачає сплату податків у бюджет окупантів, з якого вони черпають ресурси для ведення війни проти України. А податки іноземного бізнесу чималі – 20% від прибутку, плюс податок із зарплати працівників у розмірі 13%.
Завдяки тому, що велика кількість іноземного бізнесу досі працює у Росії, окупанти збільшують видатки на війну. Наприклад, у бюджеті на 2023 рік видатки на національну безпеку і силовиків виросли аж на 90%, а "оборонні" – на 40%.
Таблиця: Вереньова Дар'я, 24 Канал Джерело: Бюджет Росії за 2021 рік та 2023 рік Створено за допомогою Datawrapper