Українські компанії опинилися під санкціями США через допомогу Ірану у виробництві дронів

Мінфін США стежить за мережею закупівель, що підтримує виробництво Іраном балістичних ракет та БпЛА. У складі мережі – дві українські компанії, які постачали аерокосмічні матеріали.

Що відомо про схему допомоги Ірану?

Санкції наклали на мережу закупівель, зосереджену навколо підприємства з трьох осіб, відомого як "партнерство MVM", повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

Дивіться також Росія та Іран ворогують, хоча прикриваються розмовами про союз, – розвідка

З 2023 року партнерство та його мережа координують закупівлі інгредієнтів пального для балістичних ракет, включаючи хлорат натрію, перхлорат натрію та себацинову кислоту. Нині під підозрами 32 фізичні та юридичні особи, що базуються в Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині та Україні, які керують кількома мережами закупівель.

Інша мережа допомагає іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні – ТОВ "ГК Імператив Україна" та ТОВ "Екофера".

Відомо, що іранський агент використовував їх для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, включаючи індикатори положення та магнітометри, для HESA – "дочки" компанії, що виробляє військові літаки Ірану та безпілотні літальні апарати серії Ababil.

Через це на українські компанії наклали санкції.

Що передбачають санкції?

У результаті санкції усе майно та частки у власності визначених або заблокованих осіб, що знаходяться у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, блокуються.

Крім того, здійснення певних операцій за участю цих осіб може призвести до запровадження вторинних санкцій щодо іноземних фінансових установ-учасників. Мінфін може заборонити або встановити суворі умови щодо відкриття або ведення в Сполучених Штатах кореспондентського рахунку або рахунку для оплати іноземної фінансової установи.

Що відомо про санкції проти Ірану та тих, хто допомагає країні?