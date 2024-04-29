Торговельні відносини Китаю та Росії: чому китайський бізнес покидає російський ринок

Завдяки санкціям, Росії важко продавати свої товари за кордон. Складнощі виникають і з завезенням іноземних товарів на російську територію.

Які проблеми виникають у Китаю

Китайський виробник побутової техніки не може доставляти свої товари на російський ринок. Проблеми з перевезенням виникають через неможливість проведення фінансових операцій між Китаєм та Росією.

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Ви просто не можете належним чином вести бізнес, використовуючи офіційні канали, оскільки великим банкам тепер потрібні місяці, а не дні, щоб провести платежі з Росії, що змушує його підключатися до нетрадиційних платіжних каналів або згортати свій бізнес,

– повідомляє один з китайських виробників.

Які альтернативи доступні китайцям

Китайські банки посилюють перевірку транзакцій, які будь-яким чином пов'язані з росіянами. Метою таких заходів є відстежування закупок Кремля, що сприяють продовженню війни.

Великі китайські банки, зважаючи на імовірні вторинні санкції від США, відмовляються приймати кошти росіян. Альтернативою для російських клієнтів можуть стати брокери, які діють на кордоні Росії та Китаю.

Деякі обирають як шлях розрахунку крипту. У певних випадках, росіянам допомагають невеликі банки, які готові ризикувати бути підсанкційними.

Операції, які здійснюють брокери, вважаються незаконними.