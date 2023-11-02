Нові санкції проти Росії: які компанії американський уряд вніс у чорний список

США розробили новий пакет санкцій проти Росії. На цей раз під обмеження підпадають науковці, міністри так компанії, які допомагали Кремлю обходити санкції.

Які санкції вводяться проти Росії

Андрій Єрмак повідомив про наміри США ввести новий блок санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал. Політик каже, що це рішення – результат плідної співпраці американської та української груп.

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Андрій Єрмак Керівник Офісу Президента України США запроваджують потужні санкції проти Росії. Дуже приємно, що після тривалої співпраці групи Макфола-Єрмака з нашими партнерами посилюються обмеження проти компаній, пов‘язаних з ВПК Ррсії, які беруть участь, зокрема, у розробці БПЛА "Ланцет". Значна кількість цих компаній була у нашому звіті щодо російських БПЛА та їх компонентів, наданому партнерам.

Єрмак зазначив, що відомий російський конструктор Захаров, який був одним з тих, хто створював БПЛА "Ланцет", є першим претендентом на потрапляння у санкційний список. Обмеження будуть введенні не тільки проти науковця, а й усієї його родини.

Окрім Захарова, до списку потрапили більш як 30 фізосіб і майже 200 юросіб. Йдеться про російського заступника міністра енергетики Росії – Анастасію Бондаренко, а також міністрів промисловості та торгівлі Росії – Віктора Євтухова та Олексія Безпрозванних.

Компанії, проти якої вводяться санкції:

"Spel LLC";

"Aeroscan Limited Liability";

"STC Orion LLC";

"Mvizion LLC";

"Hartis DV LLC";

"ZALA Aero Group";

"OOO OMP";

"ID Solution LLC".

Усі ці компанії пов'язані з російським ВКП. Однак, це далеко не увесь список, адже санкції стосуватимуться і тих організацій, які стали посередниками і дозволили росіянам обійти санкції. Зокрема це: