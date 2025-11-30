Тиск санкцій: чи зростуть ціни на таксі через ситуацію з "Лукойлом" та "Роснафтою"
- США запровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснафти", що може вплинути на доступність пального і тарифи на таксі в Україні.
- ЄС має надлишок пального, тому в найближчий час не очікується дефіциту, за словами експерта Геннадія Рябцева.
США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії – "Лукойла" та "Роснафти", що впливає на ринок нафтопродуктів, зокрема й запаси пального. Доступність палива у свою чергу є одним з чинників формування тарифів на таксі в Україні.
Чи підвищаться тарифи на таксі через санкції Трампа?
Санкції насамперед вдарили по тих країнах, у яких "Лукойл" має НПЗ, пише 24 Канал.
- У Болгарії уряд вже дозволив призначити нового керівника НПЗ для розв'язання цієї ситуації. Таким чином, завод зможуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.
- А у Румунії мають надію на те, що зможуть отримати відтермінування від США щодо санкцій, свідчать дані Politico.
Відповідно, що поки ситуацію не врегулюють, існує ймовірність змін на ринку нафтопродуктів. Проте відомо, що нині турбуватися не варто – в ЄС паливо зараз у надлишку, тому очікувати нестачі не потрібно.
Є такі поняття, як "ринок покупця" та "ринок продавця". Зараз саме "ринок покупця". Відтак диверсифікація ринку є запорукою того, що нічого поганого не відбудеться,
– каже експерт Геннадій Рябцев.
Санкції проти "Лукойла" та їх наслідки
Велика Британія послабила санкції проти "Лукойла", розширивши винятки для болгарських дочірніх компаній, дозволивши проводити певні операції до 14 лютого 2026 року. США також видали ліцензію на певні операції для "Лукойла", термін яких продовжили до 13 грудня, зокрема для угод у Болгарії до 29 квітня.
Мільярдер Тодд Боелі створив консорціум для придбання міжнародних активів "Лукойла", які оцінили у 22 мільярди доларів. Конкуренцію у переговорах за активи "Лукойла" складають великі енергетичні корпорації, включаючи Exxon Mobil, Chevron та державну нафтову компанію ОАЕ ADNOC.
"Лукойл" затримує зарплати понад 6 тижнів для близько 1,3 тисячі працівників у Іраку. Ірак припинив виплати на користь "Лукойла", і якщо ситуація не вирішиться за 6 місяців, компанія може залишити проєкт.
Акції російського "Лукойла" на Московській біржі обвалилися через санкції та проблеми з продажем іноземних активів, втративши 9,6 млрд доларів ринкової вартості.