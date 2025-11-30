Тиск санкцій: чи зростуть ціни на таксі через ситуацію з "Лукойлом" та "Роснафтою"

США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії – "Лукойла" та "Роснафти", що впливає на ринок нафтопродуктів, зокрема й запаси пального. Доступність палива у свою чергу є одним з чинників формування тарифів на таксі в Україні.

Чи підвищаться тарифи на таксі через санкції Трампа?

Санкції насамперед вдарили по тих країнах, у яких "Лукойл" має НПЗ, пише 24 Канал.

Детальніше Ракетні обстріли та зростання цін на пальне․ Чи коштуватиме таксі захмарних грошей взимку

У Болгарії уряд вже дозволив призначити нового керівника НПЗ для розв'язання цієї ситуації. Таким чином, завод зможуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.

уряд вже дозволив призначити нового керівника НПЗ для розв'язання цієї ситуації. Таким чином, завод зможуть націоналізувати, а потім продати новим власникам. А у Румунії мають надію на те, що зможуть отримати відтермінування від США щодо санкцій, свідчать дані Politico.

Відповідно, що поки ситуацію не врегулюють, існує ймовірність змін на ринку нафтопродуктів. Проте відомо, що нині турбуватися не варто – в ЄС паливо зараз у надлишку, тому очікувати нестачі не потрібно.

Є такі поняття, як "ринок покупця" та "ринок продавця". Зараз саме "ринок покупця". Відтак диверсифікація ринку є запорукою того, що нічого поганого не відбудеться,

– каже експерт Геннадій Рябцев.

Санкції проти "Лукойла" та їх наслідки