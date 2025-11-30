Давление санкций: вырастут ли цены на такси из-за ситуации с "Лукойлом" и "Роснефтью"
- США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", что может повлиять на доступность топлива и тарифы на такси в Украине.
- ЕС имеет избыток топлива, поэтому в ближайшее время не ожидается дефицита, по словам эксперта Геннадия Рябцева.
США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России – "Лукойла" и "Роснефти", что влияет на рынок нефтепродуктов, в том числе и запасы топлива. Доступность топлива в свою очередь является одним из факторов формирования тарифов на такси в Украине.
Повысятся ли тарифы на такси из-за санкций Трампа?
Санкции прежде всего ударили по тем странам, в которых "Лукойл" имеет НПЗ, пишет 24 Канал.
- В Болгарии правительство уже разрешило назначить нового руководителя НПЗ для решения этой ситуации. Таким образом, завод смогут национализировать, а затем продать новым владельцам.
- А в Румынии надеются на то, что смогут получить отсрочку от США по санкциям, свидетельствуют данные Politico.
Соответственно, что пока ситуацию не урегулируют, существует вероятность изменений на рынке нефтепродуктов. Однако известно, что сейчас беспокоиться не стоит – в ЕС топливо сейчас в избытке, поэтому ожидать недостатка не нужно.
Есть такие понятия, как "рынок покупателя" и "рынок продавца". Сейчас именно "рынок покупателя". Поэтому диверсификация рынка является залогом того, что ничего плохого не произойдет,
– говорит эксперт Геннадий Рябцев.
Санкции против "Лукойла" и их последствия
Великобритания ослабила санкции против "Лукойла", расширив исключения для болгарских дочерних компаний, позволив проводить определенные операции до 14 февраля 2026 года. США также выдали лицензию на определенные операции для "Лукойла", срок которых продлили до 13 декабря, в частности для сделок в Болгарии до 29 апреля.
Миллиардер Тодд Боэли создал консорциум для приобретения международных активов "Лукойла", которые оценили в 22 миллиарда долларов. Конкуренцию в переговорах за активы "Лукойла" составляют крупные энергетические корпорации, включая Exxon Mobil, Chevron и государственную нефтяную компанию ОАЭ ADNOC.
"Лукойл" задерживает зарплаты более 6 недель для около 1,3 тысячи работников в Ираке. Ирак прекратил выплаты в пользу "Лукойла", и если ситуация не разрешится за 6 месяцев, компания может покинуть проект.
Акции российского "Лукойла" на Московской бирже обвалились из-за санкций и проблем с продажей иностранных активов, потеряв 9,6 млрд долларов рыночной стоимости.