Потрібні санкції проти "Росатому": в Конгресі США провели слухання щодо обмежень
Не секрет, що держконцерн "Росатом" бере участь у збройній агресії Росії проти України. Крім того, компанія часто використовує свій вплив для маніпулювання країнами, які залежать від російських атомних технологій. Саме тому час запровадити санкції, які зможуть зменшити цей вплив.
"Росатом" маніпулює своїм положенням
Підкомітет Палати представників Конгресу США з питань Європи 12 березня провів слухання, яке було присвячене санкціям проти "Росатому".
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На засіданні міністра енергетики України Германа Галущенка розповів, що "Росатом" брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України.
- Відтак конгресмени були ознайомлені з доказами щодо зусиль російської корпорації з атомної енергії маніпулювати своїм домінуючим положенням внаслідок залежності країн від російських атомних технологій.
- Також, була надана інформація стосовно зловживання "Росатомом" своїм впливом, зокрема для ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення в Україну.
Чи будуть введені санкції проти "Росатому"
Ще на початку березня представник Місії України при Євросоюзі Всеволод Ченцов зауважив, що Європа повинна ввести санкції проти російської атомної галузі. Йшлося про державний холдинг Росії, який об'єднує підприємства атомної галузі – "Росатом".
Я думаю, що це немислимо, і ми повинні почати принаймні з санкцій проти російського "Росатому", який брав безпосередню участь у захопленні регіону електростанції, а потім зробити наступні кроки, щоб вийти з цієї залежності, тому що це штучна залежність,
– каже Ченцов.
- За словами Всеволода Ченцова, важливу роль у цьому зіграють замороження активів Росії.
- До речі, у 2023 році виторг "Росатому" за 2022 рік перевищив 1,7 трильйона рублів, а прибуток зріс на третину в порівнянні з 2021 роком. Про це повідомляли російські ЗМІ.
- Раніше у Bloomberg заявляли, що у 2022 році продажі російського ядерного палива та технологій за кордоном не впали, а навпаки зросли – на понад 20%.