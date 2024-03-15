Нужны санкции против "Росатома": в Конгрессе США провели слушания по ограничениям

Не секрет, что госконцерн "Росатом" участвует в вооруженной агрессии России против Украины. Кроме того, компания часто использует свое влияние для манипулирования странами, которые зависят от российских атомных технологий. Именно поэтому пора ввести санкции, которые смогут уменьшить это влияние.

“Росатом” манипулирует своим положением

Подкомитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы 12 марта провел слушания, которое было посвящено санкциям против "Росатома".

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На заседании министр энергетики Украины Германа Галущенко рассказал, что "Росатом" принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины.

Поэтому конгрессмены были ознакомлены с доказательствами усилий российской корпорации по атомной энергии манипулировать своим доминирующим положением вследствие зависимости стран от российских атомных технологий.

Также, была предоставлена информация о злоупотреблении "Росатомом" своим влиянием, в частности для уклонения от санкций США и поддержки полномасштабного вторжения в Украину.

Будут ли введены санкции против "Росатома"

На слушании обсуждалась возможность введения санкций против российской государственной компании. Конгрессмены пришли к согласию, что США, союзники и партнеры должны иметь стратегию по диверсификации цепей поставок в сфере гражданской ядерной энергии и противодействовать деструктивным действиям России, Ирана и других враждебных государств.

Еще в начале марта представитель Миссии Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов отметил, что Европа должна ввести санкции против российской атомной отрасли. Речь шла о государственном холдинге России, который объединяет предприятия атомной отрасли – "Росатом".

Я думаю, что это немыслимо, и мы должны начать по крайней мере с санкций против российского "Росатома", который принимал непосредственное участие в захвате региона электростанции, а затем сделать следующие шаги, чтобы выйти из этой зависимости, потому что это искусственная зависимость,

– говорит Ченцов.