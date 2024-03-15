“Росатом” манипулирует своим положением

Подкомитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы 12 марта провел слушания, которое было посвящено санкциям против "Росатома".

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На заседании министр энергетики Украины Германа Галущенко рассказал, что "Росатом" принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины.

Поэтому конгрессмены были ознакомлены с доказательствами усилий российской корпорации по атомной энергии манипулировать своим доминирующим положением вследствие зависимости стран от российских атомных технологий.

Также, была предоставлена информация о злоупотреблении "Росатомом" своим влиянием, в частности для уклонения от санкций США и поддержки полномасштабного вторжения в Украину.

Обратите внимание! На слушании обсуждалась возможность введения санкций против российской государственной компании. Конгрессмены пришли к согласию, что США, союзники и партнеры должны иметь стратегию по диверсификации цепей поставок в сфере гражданской ядерной энергии и противодействовать деструктивным действиям России, Ирана и других враждебных государств.

Будут ли введены санкции против "Росатома"

Еще в начале марта представитель Миссии Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов отметил, что Европа должна ввести санкции против российской атомной отрасли. Речь шла о государственном холдинге России, который объединяет предприятия атомной отрасли – "Росатом".

Я думаю, что это немыслимо, и мы должны начать по крайней мере с санкций против российского "Росатома", который принимал непосредственное участие в захвате региона электростанции, а затем сделать следующие шаги, чтобы выйти из этой зависимости, потому что это искусственная зависимость,

– говорит Ченцов.