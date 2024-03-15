“Росатом” манипулирует своим положением
Подкомитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы 12 марта провел слушания, которое было посвящено санкциям против "Росатома".
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На заседании министр энергетики Украины Германа Галущенко рассказал, что "Росатом" принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины.
- Поэтому конгрессмены были ознакомлены с доказательствами усилий российской корпорации по атомной энергии манипулировать своим доминирующим положением вследствие зависимости стран от российских атомных технологий.
- Также, была предоставлена информация о злоупотреблении "Росатомом" своим влиянием, в частности для уклонения от санкций США и поддержки полномасштабного вторжения в Украину.
Будут ли введены санкции против "Росатома"
Еще в начале марта представитель Миссии Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов отметил, что Европа должна ввести санкции против российской атомной отрасли. Речь шла о государственном холдинге России, который объединяет предприятия атомной отрасли – "Росатом".
Я думаю, что это немыслимо, и мы должны начать по крайней мере с санкций против российского "Росатома", который принимал непосредственное участие в захвате региона электростанции, а затем сделать следующие шаги, чтобы выйти из этой зависимости, потому что это искусственная зависимость,
– говорит Ченцов.
- По словам Всеволода Ченцова, важную роль в этом сыграют замораживания активов России.
- Кстати, в 2023 году выручка "Росатома" за 2022 год превысила 1,7 триллиона рублей, а прибыль выросла на треть по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщали российские СМИ.
- Ранее в Bloomberg заявляли, что в 2022 году продажи российского ядерного топлива и технологий за рубежом не упали, а наоборот выросли – более чем на 20%.