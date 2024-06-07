Путінські олігархи без розкішних авто: нові санкції ЄС

Опозиція з боку Берліна і Парижа попросила ЄС задуматись, чи варто розділяти 14-й пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Сюди ж відноситься питання про розкішні автомобілі.

Що не так з санкціями ЄС

Німеччина та Франція виступають проти зусиль Європейського Союзу закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, в тому числі розкішним автомобілям, через Білорусь потрапляти до Росії.

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Три дипломати ЄС повідомили, що опозиція з вищезгаданих країн змусила ЄС задуматися про те, чи варто розділяти 14-й пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони вважають що важливо встигнути укласти угоду до щорічного саміту G7, який відбудеться в Італії уже наступного тижня.

ЄС зміг би просунутися вперед з основними газовими санкціями, одночасно припинивши боротьбу за санкції проти Білорусі.

Нагадаємо! Санкції проти Білорусі почалися ще у 2020 році, після фальсифікації виборів президента. Проте ці санкції не такі потужні як проти Росії, тому Білорусь змогла стати перевалочним пунктом для союзника.

Якщо ми будемо вживати слабких заходів щодо Білорусі, знаючи, що товари потрапляють до Москви через Мінськ, це буде трохи смішно,

– сказав один із дипломатів ЄС.

Наприклад імпорт автомобілів з ЄС до Білорусі торік зріс до 2,6 мільярда доларів. Це більше у понад чотири рази порівняно з 2021 роком.

Найбільше відносне зростання дослідники спостерігали в секторі розкішних автомобілів, на який припало дві третини загального збільшення імпорту вартістю 1,4 мільярда доларів. З огляду на те, що це зростання суперечить розвитку внутрішнього автомобільного ринку Білорусі, воно "ймовірно" пов'язане з подальшим реекспортом до Росії,

– йдеться у матеріалі Politico.

Париж виступає за "сильні санкції проти країн, які обходять санкції", але основна увага повинна бути зосереджена "на товарах, які служать російським військовим зусиллям".