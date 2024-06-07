Путинские олигархи без роскошных авто: новые санкции ЕС

Оппозиция со стороны Берлина и Парижа попросила ЕС задуматься, стоит ли разделять 14-й пакет санкций против России и Беларуси. Сюда же относится вопрос о роскошных автомобилях.

Что не так с санкциями ЕС

Германия и Франция выступают против усилий Европейского Союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам высокого класса, в том числе роскошным автомобилям, через Беларусь попадать в Россию.

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Три дипломата ЕС сообщили, что оппозиция из вышеупомянутых стран заставила ЕС задуматься о том, стоит ли разделять 14-й пакет санкций против России и Беларуси. Они считают, что важно успеть заключить соглашение до ежегодного саммита G7, который состоится в Италии уже на следующей неделе.

ЕС смог бы продвинуться вперед с основными газовыми санкциями, одновременно прекратив борьбу за санкции против Беларуси.

Напомним! Санкции против Беларуси начались еще в 2020 году, после фальсификации выборов президента. Однако эти санкции не такие мощные как против России, поэтому Беларусь смогла стать перевалочным пунктом для союзника.

Если мы будем принимать слабые меры в отношении Беларуси, зная, что товары попадают в Москву через Минск, это будет немного смешно,

– сказал один из дипломатов ЕС.

Например, импорт автомобилей из ЕС в Беларусь в прошлом году вырос до 2,6 миллиарда долларов. Это больше более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Наибольший относительный рост исследователи наблюдали в секторе роскошных автомобилей, на который пришлось две трети общего увеличения импорта стоимостью 1,4 миллиарда долларов. Учитывая то, что этот рост противоречит развитию внутреннего автомобильного рынка Беларуси, он "вероятно" связан с дальнейшим реэкспортом в Россию,

– говорится в материале Politico.

Париж выступает за "сильные санкции против стран, которые обходят санкции", но основное внимание должно быть сосредоточено "на товарах, которые служат российским военным усилиям".