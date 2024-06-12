ЄС хоче ввести санкції проти російського "Совкомфлоту"

ЄС хоче запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта ПАТ "Совкомфлот", Це має допомогти обмежити Кремль від фінансування війни з Україною.

ЄС хоче ввести санкції проти "Совкомфлоту"

ЄС взявши приклад у США, пропонує накласти санкції на "Совкомфлот" та 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією. Це б мало скоротити обсяги продажу нафти.

Читайте також Росія не змогла укласти нові великі угоди на Міжнародному економічному форумі

Євросоюз оголосив про намір накласти санкції на 13 суден, пов'язаних з перевезенням товарів і технологій, що використовуються для оборони і безпеки країни. Також, ці судна беруть участь у транспортуванні нафти і нафтопродуктів або сприяють розвитку російського енергетичного сектору.

Такі санкції мають бути схвалені усіма кранами-членами ЄС.

"Совкомфлот" можна описати як провідну судноплавну компанію Росії, яка відіграє вирішальну роль у транспортуванні російської нафти в умовах західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну. Крім того, компанія пропонує послуги з видобутку на шельфі та морського транспортування скрапленого природного газу.

Через війну в Україні G7 промислово розвинених країн вжила заходів для обмеження доступу країни до західних транспортних і страхових послуг, встановивши верхню межу цін на російський експорт нафти і нафтопродуктів. Москва знайшла способи обійти ці обмеження, зокрема, використовуючи великий флот танкерів і переорієнтувавши продаж нафти на азійські ринки.