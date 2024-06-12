ЕС хочет ввести санкции против "Совкомфлота"

ЕС взяв пример у США, предлагает наложить санкции на "Совкомфлот" и 14 нефтяных танкеров, связанных с этой компанией. Это должно было бы сократить объемы продажи нефти.

Читайте также Россия не смогла заключить новые крупные сделки на Международном экономическом форуме

Евросоюз объявил о намерении наложить санкции на 13 судов, связанных с перевозкой товаров и технологий, используемых для обороны и безопасности страны. Также, эти суда участвуют в транспортировке нефти и нефтепродуктов или способствуют развитию российского энергетического сектора.

Обратите внимание! Такие санкции должны быть одобрены всеми странами-членами ЕС.

"Совкомфлот" можно описать как ведущую судоходную компанию России, которая играет решающую роль в транспортировке российской нефти в условиях западных санкций, введенных после вторжения в Украину. Кроме того, компания предлагает услуги по добыче на шельфе и морской транспортировке сжиженного природного газа.

Напомним! Из-за войны в Украине G7 промышленно развитых стран приняла меры для ограничения доступа страны к западным транспортным и страховым услугам, установив верхний предел цен на российский экспорт нефти и нефтепродуктов. Москва нашла способы обойти эти ограничения, в частности, используя большой флот танкеров и переориентировав продажу нефти на азиатские рынки.