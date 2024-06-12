ЄС хоче ввести санкції проти "Совкомфлоту"
ЄС взявши приклад у США, пропонує накласти санкції на "Совкомфлот" та 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією. Це б мало скоротити обсяги продажу нафти.
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Євросоюз оголосив про намір накласти санкції на 13 суден, пов'язаних з перевезенням товарів і технологій, що використовуються для оборони і безпеки країни. Також, ці судна беруть участь у транспортуванні нафти і нафтопродуктів або сприяють розвитку російського енергетичного сектору.
"Совкомфлот" можна описати як провідну судноплавну компанію Росії, яка відіграє вирішальну роль у транспортуванні російської нафти в умовах західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну. Крім того, компанія пропонує послуги з видобутку на шельфі та морського транспортування скрапленого природного газу.