ЄС може ввести заборону на імпорт російського зерна

Європейський Союз розглядає можливість введення заборони на ввезення сільськогосподарських продуктів і зерна з Росії. Раніше ЄС не застосовував санкції до російських продовольчих поставок, з міркувань забезпечення продовольчої безпеки в країнах за межами ЄС.

Перспектива санкцій

Про це в ефірі телемарафону заявив президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. Він вказав, що ЄС активно обговорює варіанти обмеження доступу російських зернових та продовольчих товарів на ринки Європи. Це стало предметом обговорення відносно недавно.

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Зі стабілізацією цін на продукти та зростанням імпорту російського зерна та інших товарів на європейський ринок, ЄС розглядає необхідність відповіді на ці зміни.

Додатково, польська нижня палата парламенту висловила заклик до Європейської комісії щодо введення обмежень на імпорт сільськогосподарських продуктів з Росії та Білорусі. Ця рекомендація була зафіксована в резолюції Сейму, прийнятій 7 березня, яка стосується санкцій у зв'язку з імпортом продовольчих та аграрних товарів з цих країн до Європейського Союзу.

Польща закликає обмежити імпорт з Росії

! Латвія стала першим членом Європейського Союзу, який ввів обмеження на використання аграрної продукції, імпортованої з Росії. Водночас Україна виявила готовність прийняти певні торговельні обмеження з боку Європейського Союзу в інтересах зниження напруженості в політичній дискусії з Польщею.

Днями Польський Сейм ухвалив резолюцію, закликаючи до введення санкцій проти імпорту продовольства та аграрної продукції з Росії та Білорусі до країн Європейського Союзу. Цю ініціативу розробила Президія Сейму.

! В документі наголошується, що продаж сільськогосподарської продукції з цих країн приносить значні прибутки не лише виробникам і торговцям, але й наповнює бюджети Росії та Білорусі.

Депутатка Марта Вцісло висловила думку, що Польщі слід активно працювати над тим, аби заручитися підтримкою всієї Європи в опозиції до цих режимів і проявити солідарність з Україною.

Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом,

– зазначає Вцісло.

Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку повномасштабної війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів.