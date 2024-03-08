Яке рішення прийняли у Естонії

У своїй заяві Міністерство оборони Естонії повідомило, що товари від виробників, які досі працюють з росіянами, будуть вилучені. Йдеться про торгові точки, що перебувають на території Сил оборони Естонії та інших відділів відомства.

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Станом на тепер, обмеження стосуються тих виробників, що внесені НАЗК до списку міжнародних спонсорів війни. Тобто у філіалах Міноборони Естонії не продаватимуть продукцію від:

PepsiCo;

Nestle;

Mondelēz International;

Unilever.

Також буде припинена дистрибуція товарів від деяких тютюнових компаній. Йдеться про Philip Morris International і Japan Tobacco International.

Чому таке рішення було прийняте

Дії естонців пояснюються просто. Адже саме країни Балтії, зважаючи на агресивні дії Росії, підтримують Україну з початку повномасштабної війни.

Ганно Певкур Міністр оборони Естонії Багато західних компаній припинили свою діяльність у Росії, але все ще є ті, хто підтримує російську економіку і, відповідно, її військову машину.

Окремо Певкур наголосив на тому, що альтернатив вказаним товарам є багато. Аналоги такої продукції є як у місцевих, так і світових виробників. А невеликі незручності, які виникають від цієї відмови він вважає незначними, зважаючи на контекст.