ЕС может ввести запрет на импорт российского зерна

Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на ввоз сельскохозяйственных продуктов и зерна из России. Ранее ЕС не применял санкции к российским продовольственным поставкам, из соображений обеспечения продовольственной безопасности в странах за пределами ЕС.

Перспектива санкций

Об этом в эфире телемарафона заявил президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Он указал, что ЕС активно обсуждает варианты ограничения доступа российских зерновых и продовольственных товаров на рынки Европы. Это стало предметом обсуждения относительно недавно.

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Со стабилизацией цен на продукты и ростом импорта российского зерна и других товаров на европейский рынок, ЕС рассматривает необходимость ответа на эти изменения.

Дополнительно, польская нижняя палата парламента выразила призыв к Европейской комиссии о введении ограничений на импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси. Эта рекомендация была зафиксирована в резолюции Сейма, принятой 7 марта, которая касается санкций в связи с импортом продовольственных и аграрных товаров из этих стран в Европейский Союз.

Польша призывает ограничить импорт из России

! Латвия стала первым членом Европейского Союза, который ввел ограничения на использование аграрной продукции, импортируемой из России. В то же время Украина проявила готовность принять определенные торговые ограничения со стороны Европейского Союза в интересах снижения напряженности в политической дискуссии с Польшей.

На днях Польский Сейм принял резолюцию, призывая к введению санкций против импорта продовольствия и аграрной продукции из России и Беларуси в страны Европейского Союза. Эту инициативу разработал Президиум Сейма.

! В документе отмечается, что продажа сельскохозяйственной продукции из этих стран приносит значительные прибыли не только производителям и торговцам, но и наполняет бюджеты России и Беларуси.

Депутат Марта Вцисло выразила мнение, что Польше следует активно работать над тем, чтобы заручиться поддержкой всей Европы в оппозиции к этим режимам и проявить солидарность с Украиной.

Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, а одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом,

– отмечает Вцисло.

Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала полномасштабной войны, что соответствует основным требованиям польских фермеров.