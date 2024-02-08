Обхід санкцій проти Росії: як діятиме Брюссель

Брюссель наголошує тому, що ЄС має контролювати витік товарів до Росії. Ця продукція підпадає під санкції і може бути використана агресором для продовження військових дій.

Що вимагає Брюссель

Брюссель розіслав листи до столиць країн ЄС. Єврокомісія вимагає узгодження спільного плану протидії продажу товарів росіянам.

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Єврокомісар з фінансів ЄС Мейрід МакГіннесс та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс підписали цей лист, чим підтвердили власну рішучість. У повідомленні йшлося і про те, що Єврокомісія має конкретні докази правопорушень з боку різних компаній.

Щобільше, єврокомісари наголосили на покараннях порушників. При цьому, компаніям надали можливість виправити помилки. У них є час до середини квітня.

Як Росія отримує санкційні товари

Попри те, що санкції призначаються ЄС, саме Єврокомісія слідкує за дотриманням обмежень.

Схема доставлення товарів до Росії з ЄС складна, адже для цього використовують транзитні країни. Тобто, спочатку з Європи продукція їде у допустиму точку призначення. А потім вже звідти у Росію.

Також деякі європейські компанії мають виробництва за межами ЄС. Таким чином, вони можуть уникнути санкційного тиску при продажі товарів росіянам.

Підсанкційними є не тільки товари прямого військового призначення, а і ті, що можуть потенційно використовуватись на полі бою.