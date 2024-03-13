Санкції на співзасновника "Яндекса" Воложа: ЄС зняв обмеження

Європейський Союз вніс зміни до списку підсанкційних осіб. Зокрема з нього виключили співзасновника російської компанії "Яндекс" Аркадія Воложа.

Чому санкції зняли

У серпні минулого року Аркадій Волож назвав війну Росії проти України "варварською", проте на початку повномасштабного вторгнення свою позицію не висловив.

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Також він планує розірвати зв'язки з російським "Яндексом", після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.

Кого ще виключили із підсанкційного списку

колишнього віце-президента АФК "Система" Сергія Мндоянца, громадянин Словаччини Йозеф Хамблек, який очолює європейське відділення мотоклубу "Нічні вовки";

командира ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін (загинув у серпні 2023-го),

депутата Держдуми РФ Миколи Борцова

депутата Держдуми РФ Віктор Зубарєв;

заступника міністра оборони РФ Геннадія Жидка (помер у серпні 2023 року).

Волож нині володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст. Проте права голосу у цій компанії він не має.