Санкції на співзасновника "Яндекса" Воложа: ЄС зняв обмеження
13 березня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:eur-lex
Європейський Союз вніс зміни до списку підсанкційних осіб. Зокрема з нього виключили співзасновника російської компанії "Яндекс" Аркадія Воложа.
Чому санкції зняли
У серпні минулого року Аркадій Волож назвав війну Росії проти України "варварською", проте на початку повномасштабного вторгнення свою позицію не висловив.
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Також він планує розірвати зв'язки з російським "Яндексом", після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.Нагадаємо! Волож нині володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст. Проте права голосу у цій компанії він не має.
Кого ще виключили із підсанкційного списку
- колишнього віце-президента АФК "Система" Сергія Мндоянца, громадянин Словаччини Йозеф Хамблек, який очолює європейське відділення мотоклубу "Нічні вовки";
- командира ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін (загинув у серпні 2023-го),
- депутата Держдуми РФ Миколи Борцова
- депутата Держдуми РФ Віктор Зубарєв;
- заступника міністра оборони РФ Геннадія Жидка (помер у серпні 2023 року).