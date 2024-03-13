Чому санкції зняли

У серпні минулого року Аркадій Волож назвав війну Росії проти України "варварською", проте на початку повномасштабного вторгнення свою позицію не висловив.

Читайте також Військовий збір мають платити усі ФОПи, – Гетманцев

Також він планує розірвати зв'язки з російським "Яндексом", після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.

Нагадаємо! Волож нині володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст. Проте права голосу у цій компанії він не має.

Кого ще виключили із підсанкційного списку