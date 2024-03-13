Почему санкции сняли

В августе прошлого года Аркадий Волож назвал войну России против Украины "варварской", однако в начале полномасштабного вторжения свою позицию не высказал.

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Также он планирует разорвать связи с российским "Яндексом", после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.

Кого еще исключили из подсанкционного списка

  • бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца, гражданин Словакии Йозеф Хамблек, который возглавляет европейское отделение мотоклуба "Ночные волки";
  • командира ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023-го),
  • депутата Госдумы РФ Николая Борцова
  • депутата Госдумы РФ Виктор Зубарев;
  • заместителя министра обороны РФ Геннадия Жидко (умер в августе 2023 года).