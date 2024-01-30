Націоналізований "Сенс Банк" заробив 5 мільярдів: яка частина цих грошей піде у бюджет

З липня 2023 року "Сенс Банк" належить державі. Фінустанова продовжила активно працювати і готова поповнити бюджет на мільярди гривень.

Прибуток "Сенс Банку" піде у бюджет

Згідно з попередніми даними, 2023 рік був для націоналізованого "Сенс Банку" цілком успішним. Чистий прибуток фінустанови склав 5 мільярдів доларів.

Цікаво Особливості ділового світу: про які етичні аспекти ведення справ варто знати усім

Втім, за словами в.о. голови правління "Сенс Банку" Олени Зубченко, краще дочекатися кінцевих результатів фінансового аудиту, і лише після них робити висновки.

Попередньо в нас виходило трохи більше ніж 5 млрд грн. Але зараз працює новий аудитор EY, тому до завершення їхньої роботи говорити напевно не можна,

– сказала Зубченко.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

За рекомендацією НБУ банк також деформував резерви під кредитний ризик. Просто зараз EY перевіряє відповідність резервів до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Націоналізація колишнього "Альфа-банку" відбулася у липні 2023 року. Компанія ABH Holdings SA, яка належить олігарху Фрідману та була колишнім власником банку, подала на Україну позов, вимагаючи понад 1 мільярд доларів як компенсацію.

Що стосується сплати податків, то "Сенс банк" готовий віддати у казну 50% свого прибутку. Як тільки завершиться аудит, відповідна сума буде сплачена до бюджету.

За даними НБУ, станом на 1 грудня 2023 року загальні активи "Сенс Банку" склали понад 123 мільярди гривень. Цей банк є 8 у країні та займає 4% ринку.