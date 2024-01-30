Націоналізований "Сенс Банк" заробив 5 мільярдів: яка частина цих грошей піде у бюджет
Джерело:Інтерфакс-Україна
З липня 2023 року "Сенс Банк" належить державі. Фінустанова продовжила активно працювати і готова поповнити бюджет на мільярди гривень.
Прибуток "Сенс Банку" піде у бюджет
Згідно з попередніми даними, 2023 рік був для націоналізованого "Сенс Банку" цілком успішним. Чистий прибуток фінустанови склав 5 мільярдів доларів.
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Втім, за словами в.о. голови правління "Сенс Банку" Олени Зубченко, краще дочекатися кінцевих результатів фінансового аудиту, і лише після них робити висновки.
Попередньо в нас виходило трохи більше ніж 5 млрд грн. Але зараз працює новий аудитор EY, тому до завершення їхньої роботи говорити напевно не можна,
– сказала Зубченко.
За рекомендацією НБУ банк також деформував резерви під кредитний ризик. Просто зараз EY перевіряє відповідність резервів до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.Націоналізація колишнього "Альфа-банку" відбулася у липні 2023 року. Компанія ABH Holdings SA, яка належить олігарху Фрідману та була колишнім власником банку, подала на Україну позов, вимагаючи понад 1 мільярд доларів як компенсацію.
Що стосується сплати податків, то "Сенс банк" готовий віддати у казну 50% свого прибутку. Як тільки завершиться аудит, відповідна сума буде сплачена до бюджету.
За даними НБУ, станом на 1 грудня 2023 року загальні активи "Сенс Банку" склали понад 123 мільярди гривень. Цей банк є 8 у країні та займає 4% ринку.