Скільки заробляють українці у 2024 році: середня зарплата та її визначення

25 червня 2024, 09:01
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Розмір середньої зарплати в Україні продовжує зростати попри війну. При цьому, кожному українцю важливо знати розмір середньої зарплати для вирахування певних виплат.

Середня зарплата в Україні

Згідно із проєктом держбюджету, у 2024 році середня зарплата зросте до 21 809 гривень. І, як повідомляють у Держстаті, вже у першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5%, досягнувши 18 903 гривень.

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Зауважте! Враховуючи меншу за очікувану споживчу інфляцію, реальна зарплата підвищиться на 8,5%.

Водночас схвалене Кабміном прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки виглядає так:

  • у 2025 році — 25 732 гривень;
  • у 2026 році — 30 260 гривень.
Зверніть увагу! У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що середньомісячна заробітна плата зросте як у номінальному, так і у реальному вимірі – до 6%.

На які виплати впливає розмір середньої зарплати

Знання розміру середньої заробітної плати буде корисним у таких випадках, як:

  • надання працівникам відпусток або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;
  • виконання працівниками державних та громадських обов’язків у робочий час;
  • переведення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
  • надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
  • виплати вихідної допомоги;
  • службових відряджень;
  • вимушеного прогулу;
  • направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

Як розрахувати свою середню зарплатню самостійно

  1. Визначити розрахунковий період, тобто за які місяці роботи ви хочете дізнатися середню зарплату та порахувати дні, коли ви виконували роботу.
  2. Далі порахувати зарплату, яку вам сплачували за кожен місяць розрахункового періоду.
  3. Суму вашого доходу поділити на кількість днів розрахункового періоду, тоді вийде сума, яку ви отримуєте за один день.
  4. Цю цифру помножити на кількість робочих днів за один місяць – вийде середня зарплата.
Автор: Катерина Добровольська