Середня зарплата зростає третій місяць поспіль: яка динаміка по регіонах
- У лютому 2025 року середня зарплата в Україні зросла до 23 500 гривень, з найбільшим підвищенням у Києві та Львові.
- Найбільший приріст зарплат спостерігається в телекомунікаціях, страхуванні, ЗМІ, IT, будівництві, нерухомості та топменеджменті.
У лютому 2025 року середня зарплата в Україні піднялася до 23 500 гривень, що на 500 гривеньбільше, ніж у січні. Це вже третій місяць поспіль, коли рівень оплати праці стабільно зростає.
Де платять більше
За даними дослідження Work.ua, найбільше середня зарплата зросла в Києві та Львові, інформує 24 Канал.
Дивіться також Ринок праці в Україні відновився на 93%: нові вакансії, зарплати та конкуренція
Ось, як зросли зарплати у регіонах
- Київщина – 26 500 гривень (+500 гривень до січня);
- Львівщина – 24 900 гривень (+900 гривень);
- Одещина – 22 500 гривень (+500 гривень);
- Харківщина – 21 500 гривень (+500 гривень).
У Дніпропетровській області показник залишився незмінним – 22 500 гривень.
Найвигідніші сфери для працевлаштування
Найбільший приріст зарплат спостерігається у таких категоріях:
- Телекомунікації та зв’язок – 30 000 гривень(+9% до січня);
- Страхування – 27 750 гривень(+7%);
- ЗМІ, видавництво, поліграфія – 24 000 гривень(+7%);
- IT, комп’ютери, інтернет – 29 250 гривень(+6%);
- Будівництво, архітектура – 30 000 гривень(+5%);
- Нерухомість – 50 000 гривень(+5%);
- Топменеджмент – 50 000 гривень(+5%).
Попит на ринку праці: які вакансії з’являються найчастіше
У лютому роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Найактивніше кількість пропозицій зростала у таких областях:
- Житомирська – +7%;
- Кіровоградська, Рівненська, Чернівецька, Миколаївська – +6%.
Найбільше вакансій було у Києві та області (34% від загальної кількості). Львівщина та Дніпропетровщина поділили друге місце – по 9% кожна.
Найзатребуваніші професії
Половина всіх вакансій припадала на п’ять категорій:
- Робочі спеціальності, виробництво – 16 703 вакансії (+5% до січня);
- Сфера обслуговування – 14 535 (+5%);
- Продаж, закупівля – 12 450 (+5%);
- Роздрібна торгівля – 11 392 (+5%);
- Логістика, склад, ЗЕД – 10 314 (+4%).
Серед найпопулярніших професій у пошукачів – продавець-консультант, адміністратор, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, офіс-менеджер, менеджер із роботи з клієнтами, бармен, SMM-спеціаліст, менеджер з персоналу.