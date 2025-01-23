Бізнесмена Шелкова судитимуть за постачання українського титану в Росію на 90 мільйонів гривень

До суду направили обвинувальний акт щодо підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Він таємно поставив українську титанову продукцію в Росію на майже 90 мільйонів гривень

Як працювала схема

Шелков діяв разом зі спільниками. За версією слідства, Шелков через австрійську компанію постачав українську титанову продукцію російському ВПК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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Постачання титановмісних концентратів здійснювалося через австрійську компанію, але фактично продукція відвантажувалась на адресу російських підприємств за заниженими цінами,

– ідеться у повідомленні.

За матеріалами кримінального провадження, організована злочинна група, створена й очолювана Шелковим поставила таким чином продукцію українського Демурінського гірничо-збагачувального комбінату підприємствам Росії на майже 90 мільйонів гривень.

За даними слідства, за сприяння найближчого оточення президента Росії Путіна у 2011 році Шелков отримав у власність контрольний пакет акцій цього комбінату, який раніше входив до складу російської державної військової корпорації.

У БЕБ зазначили, що підприємства, яким постачали українську титанову сировину, безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб Міністерства оборони Росії, а також залучені до забезпечення потреб ОПК і створення стратегічних резервів Росії.