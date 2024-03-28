Shell залишилася найдорожчим нафтогазовим брендом світу

Британо-нідерландська енергетична компанія Shell зберегла лідерство у списку найдорожчих нафтогазових брендів світу. Її вартість зросла за рік на 4%.

Shell – найдорожчий нафтогазовий бренд світу

Вартість Shell складає 50,3 мільярда доларів у той час, як Saudi Aramco лише 46,1 мільярда доларів. Таким чином нафто-газова компанія зберегла лідерство у рейтингу найдорожчих світових брендів.

Читайте також Всі мають платити порівну чи ні: уряд схвалив законопроєкт про нові акцизи на пальне

Shell продовжує утримувати статус провідного нафтогазового бренду у світі, що наголошує на прикметній стабільності бренду, незважаючи на питання щодо довгострокової корпоративної стратегії компанії,

– зазначив старший директор Brand Finance Савіо Д'Соуза.

Що відомо про Shell Shell – глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах, а загальний штат становить 93 тисячі працівників. Компанія спеціалізується на виробництві пального, а також інвестує в розвиток енергетики (зокрема низьковуглецевої, а також у вітрову і сонячну) та нові види пального для транспорту (серед них удосконалене біопальне й водень).

Shell Mobility увійшла на український ринок у 2007 році

Хто ще потрапив до рейтингу

Друге місце в рейтингу посідає Saudi Aramco – 46,1 мільярда доларів.

– 46,1 мільярда доларів. Третє – PetroChina чию вартість оцінюють у 28,5 мільярдів доларів.

чию вартість оцінюють у 28,5 мільярдів доларів. Четверте – Sinopec , 26,7 мільярда доларів.

, 26,7 мільярда доларів. На п'ятій сходинці опинилась bp plc – 18,5 мільярдів доларів.

Найстрімкіше зростання вартості бренду продемонструвала катарська держкомпанія Qatar Energy. Він зріс аж на 82% за рік. Таким чином наразі вартість оцінюється у 3,2 мільярда доларів. Такий підйом став наслідком успішної інтеграції Qatargas.