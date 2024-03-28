Shell – найдорожчий нафтогазовий бренд світу
Вартість Shell складає 50,3 мільярда доларів у той час, як Saudi Aramco лише 46,1 мільярда доларів. Таким чином нафто-газова компанія зберегла лідерство у рейтингу найдорожчих світових брендів.
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Shell продовжує утримувати статус провідного нафтогазового бренду у світі, що наголошує на прикметній стабільності бренду, незважаючи на питання щодо довгострокової корпоративної стратегії компанії,
– зазначив старший директор Brand Finance Савіо Д'Соуза.
Що відомо про ShellShell – глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах, а загальний штат становить 93 тисячі працівників. Компанія спеціалізується на виробництві пального, а також інвестує в розвиток енергетики (зокрема низьковуглецевої, а також у вітрову і сонячну) та нові види пального для транспорту (серед них удосконалене біопальне й водень).
Shell Mobility увійшла на український ринок у 2007 році
Хто ще потрапив до рейтингу
- Друге місце в рейтингу посідає Saudi Aramco – 46,1 мільярда доларів.
- Третє – PetroChina чию вартість оцінюють у 28,5 мільярдів доларів.
- Четверте – Sinopec, 26,7 мільярда доларів.
- На п'ятій сходинці опинилась bp plc – 18,5 мільярдів доларів.